Москва, 24 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Законопроект о мессенджерах внесла в Госдуму группа депутатов: Марина Мукабенова («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

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Инициатива определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей интернета, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Кроме того, предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

В случае неисполнения организатором обмена мгновенными сообщениями требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи электронных сообщений, а также электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Неисполнение сервисом обмена мгновенными сообщениями установленных законом обязанностей, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей, следует из внесенных в Госдуму поправок в КоАП.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») обратил внимание на то, что отсутствие правового регулирования уже привело к тому, что в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации — это и распространение экстремистского контента, реклама наркотических средств и их продажа, информация, угрожающая здоровью детей, и многое другое. Злоумышленники активно используют мессенджеры для пропаганды и своей координации, обеспокоен он.

«Сегодня необходимо предусмотреть возможность пресечения противоправной информации, которая распространяется среди неограниченного круга лиц, а также дать возможности получения правоохранительными органами сведений, необходимых для расследования преступлений в случае наличия мотивированного запроса», — заявил Левин.

Глава комитета считает важным нововведением обязательную идентификацию пользователей мессенджеров через привязку к телефонному номеру.

«Данная мера в комплексе с недавними предложениями Совета Федерации по ужесточению ответственности за продажу сим-карт без идентификации приобретателя поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий», — указал он.

Сегодня мессенджеры находятся вне правового регулирования. При этом их интернет-трафик за 2016 год впервые обошел голосовую связь и объем СМС, а количество пользователей в России составляет более 80 млн человек.