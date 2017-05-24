Красноярск, 24 мая, 2017, 12:23 — ИА Регнум. В Бирилюсском районе Красноярского края следователи выясняют, почему девушке-сироте приобрели квартиру в доме, непригодном для жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 мая, в Главном следственном управлении СКР по региону.

Ветхий дом

По предварительным данным, в мае 2016 года администрация Бирилюсского района заключила муниципальный контракт на приобретение жилья для сироты. По этому контракту девушке купили квартиру за 924 тысячи рублей в двухэтажном деревянном доме 1968 года постройки. Приобретенную квартиру ей передали по договору специализированного найма жилых помещений. Однако почти через семь месяцев этот дом по инициативе той же администрации признали аварийным и подлежащим сносу из-за ветхости.

В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

По какой причине с сиротой поступили столь циничным образом, неизвестно. Связаться с представителем районной администрации 24 мая не удалось, так как в приемной администрации ответили, что «в настоящее время все заняты».

Между тем в мае текущего года на заседании комитета краевого Законодательного собрания по охране здоровья и социальной политике прозвучала информация, что контроль за обеспечением сирот жильем в регионе «был усилен». В частности, по словам министра образования края Светланы Маковской, был введен ежемесячный мониторинг, проведено 15 выездных проверок в районах края. Кроме того, «по-новому» стали контролировать использование межбюджетных трансфертов, выделяемых на эти цели. В том числе совместно со Счетной палатой министерство провело две внеплановые проверки в Минусинске и Бородино.

Также уточнялось, что «наведен порядок в очереди на жилье». В 2016 году жильем обеспечили более 500 детей-сирот, из них 406 человек — по решению суда. На это затрачено 622 млн рублей. В бюджете на 2017 год сумма увеличена до 959 млн рублей. В текущем году планируется выделить жилье 735 сиротам.

На вопрос одного из депутатов, есть ли случаи, когда муниципалитеты используют средства, выделенные на приобретение жилья для сирот, не по назначению, Маковская ответила, что «это практически невозможно сделать, так как деньги целевые».

«Скорее проблема в другом — затягиваются сроки приобретения жилья, поскольку покупается оно на торгах в рамках закона о госзакупках. Бывает и так, что приобретается жилье ненадлежащего качества», — резюмировала министр.