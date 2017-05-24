Тегеран, 24 мая, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Иран, нефтяная промышленность которого только в начале 2016 года освободилась от санкций, пытался восстановить свою долю на рынке в ОПЕК. Теперь возможности ИРИ практически достигли максимума, и Тегеран хочет сохранить этот успех. С этой целью Иран и выступает за продление соглашения о сокращении объемов добычи черного золота. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский флаг

Так, по мнению аналитиков BNP Paribas SA и Energy Aspects Ltd, в рамках венских договоренностей Ирану разрешено наращивать свое нефтепроизводство до 3,8 млн баррелей в сутки, и, о сути, такой показатель является сейчас пределом для Ирана. Поэтому министр нефти ИРИ Бижан Зангане выступает за пролонгацию сделки.

Иран изначально настаивал на том, чтобы его освободили от уменьшения добычи нефти. В результате в конце 2016 года, когда члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении объемов добычи нефти, Тегерану была предоставлена квота. С тех пор страна не может производить нефти больше. По словам аналитика по сырьевым товарам в BNP Paribas в Лондоне Гарри Чилинджуриана (Harry Tchilinguirian), Иран понимает, что в течение следующего года его производственные мощности так или иначе ограничены, поэтому счастлив быть в статусе-кво и действовать вместе с другими членами ОПЕК. Теперь Иран — это не камень преткновения, считает эксперт.

С другой стороны, по мнению аналитика в Energy Aspects Ltd Ричарда Мэллинсона (Richard Mallinson), иранцы увеличили производство и экспорт нефти после того, как в январе 2016 года международные санкции против этой страны были ослаблены, однако производственные мощности так и остались на уровне не выше 3,8 млн баррелей в сутки. Поэтому теперь Иран технически будет бороться за то, чтобы увеличить объем добычи нефти выше этого уровня. По крайней мере пока не будет ощущаться влияние иностранных инвестиций.

В целом специалисты отмечают, что иранской нефтяной промышленности не обойтись без серьезных иностранных денежных вливаний. Отмечается, что если Тегеран не добьется успеха в привлечении инвестиций от зарубежных компаний, то стоит ожидать естественного падения добычи на зрелых месторождениях.

Если брать во внимание политический аспект, то, несмотря на то, что Иран и Саудовская Аравия являются давними региональными противниками, обоим странам важно, чтобы цены на нефть повысились. В этом плане Тегеран и Эр-Рияд преследуют одну цель, и поэтому нашли точку соприкосновения.

Отметим, что в начале 2016 года, когда инициатива о заморозке уровня добычи нефти только начинала обсуждаться, Иран выступал категорически против того, чтобы принимать участие в этом мероприятии. Тегеран говорил, что не готов пойти на сокращение добычи, после того, как нефтяная отрасль этой страны и так сильно пострадала от ограничительных мер. В результате такая позиция ИРИ стала одним из камней преткновения для того, чтобы раньше заключить сделку.

В конце 2016 года члены ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран приняли историческое решение о том, чтобы в течение полугода сократить производство нефти. Доля ОПЕК в этой сделке — 1,2 млн баррелей в сутки, доля остальных стран — 600 млн баррелей в сутки. В четверг, 25 мая, в Вене состоится заседание членов картеля, на котором, как ожидается, будет принято решение о пролонгации сделки. В поддержку такого решения высказался уже ряд стран, включая Россию, Саудовскую Аравию и другие.

Речь идет о продлении соглашения сроком на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Однако на фоне заявлений ряда стран о желании продлить сделку министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук сказал, что все нефтедобытчики согласны продлить соглашение по уменьшению добычи нефти еще на полгода, однако не все готовы к продлению этой сделки еще на девять месяцев.

Ранее в интервью ИА REGNUM генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовской отмечал, что все экспортеры нефти положительно оценивают результаты первой договорённости, создается специальное информационное поле, поэтому не так важно, на какой именно срок будет продлена сделка. Всем игрокам важно, чтобы цена на нефть вновь не обвалилась.

Кроме того, к соглашению могут присоединиться еще и Египет и Туркменистан. Ожидается, что эти страны тоже будут присутствовать на заседании ОПЕК.