Буэнос-Айрес, 24 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Правительство Маурисио Макри при поддержке общественных организаций, близких к Папе Римскому Франциску I, провело перепись и выдало так называемые жилищные сертификаты 4100 незаконным поселениям по всей стране, где проживает около 1,5 миллионов человек, сообщает испанское издание El País. Данные жилищные сертификаты позволят жителям трущоб официально заключать контракты на воду, электроэнергию и другие услуги.

Aleposta Трущобы Буэнос-Айреса

Правительство Макри, подвергаемое широкой критике со стороны общественных движений, в этот раз удалось договориться с такими авторитетными организациями, как «Течо», Конфедерация работников народного хозяйства, «Барриос де Пье», об их финансировании для проведения большой переписи населения трущоб, в которых только в столице Буэнос-Айресе проживают без электричества и канализации 400 тыс. семей.

«Неустойчивое землепользование, негативное влияние на качество жизни людей, ограниченный доступ к инфраструктуре и коммунальным услугам способствуют росту нищеты, маргинализации и социальной дифференциации», — говорится в указе, подписанном президентом Аргентины Макри.

Президентский указ о жилищный сертификатах гарантирует их выдачу всем жителям трущоб. Данные сертификаты будут также свидетельствовать, что эти люди существуют для государства, и в будущем смогут получить право собственности.

«Мы будем постепенно реализовывать данный процесс, потому что многие из этих земель принадлежат муниципалитетам, провинциям, государственным компаниям. Но это первый шаг к тому, чтобы в будущем выдать сотни тысяч прав собственности», — пояснили в правительственной резиденции Каса Росада.

В известной трущобе Буэнос-Айреса, квартале 31, уже запущен процесс получения прав на собственность, которые будут оплачиваться в кредит.

«Речь идет о документе, который узаконивает наш адрес и признает наше право на городскую инфраструктуру, для того чтобы получить доступ к общественной сети водоснабжения, электричества и канализации. Это также позволяет нам требовать транспорт, уличное освещение, школы, больницы, центры по сбору отходов и спортивные сооружения — все услуги, необходимые для нормальной жизни. До сих пор мы жили в пригороде, но у нас не было прав. Семейный жилищный сертификат является первым шагом на долгом пути к полной интеграции наших окрестностей. Это справедливое требование должно быть зафиксировано как одно из великих достижений нашего народа. И это только начало», — говорится в коллективном заявлении общественных организаций.

Эта историческая битва также является ключевой для Бразилии, где президент Лула да Силва обещал права собственности для всех, пишет El País. Однако тогда возникло множество юридических проблем, и реализация проекта застопорилась на полпути.

«Официальные карты городов не включали в себя районы трущоб. Теперь их признают, и они могут получить доступ к услугам. Эти жилищные сертификаты не подлежат передаче. Это также борьба с мафией, которая контролирует арендную плату. До сих пор не признавались ни названия, ни адреса в трущобах. Мы не считаем, что пришло время дать им право собственности, потому как без предоставления услуг это все равно, что умыть руки», — заключает Уолтер Кордова, представитель общественной организации «Барриос де Пье».

Напомним, такое явление как трущобы в странах Латинской Америки началось вместе с процессом индустриализации, когда тысячи крестьян из провинций шли в города в поисках работы на заводах и фабриках. Однако масштабы роста данного явления увеличились в последние годы.

Так, из 4 100 обследованных поселений в Аргентине 749 были созданы после 2010 года, периода, в который в Аргентине наблюдался экономический рост. При этом для страны характерно огромное социальное неравенство, где 30% населения живет за чертой бедности.

Площадь всех трущоб Аргентины оценивается в 330 квадратных километров, что больше площади столицы Буэнос-Айреса.