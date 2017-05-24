Вильнюс, 24 мая, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Несмотря на теракт в Манчестере, в Литве уровень внутренней безопасности остается низким. В этом никакой драмы не видит консерватор Лауринас Кащюнас. Либерал Виталюс Гайлюс считает, что Литва слишком долго без надобности металась в раздумьях, кто должен взяться за инициативу в борьбе с терроризмом. Сначала эту роль взял на себя Департамент госбезопасности, потом — полиция.

Иван Юдинцев REGNUM Литва: страх

Консерватор Раса Юкнявичене угрозу терроризма видит со стороны России. Политик говорит, что сегодня никто не может гарантировать, что терроризм не может использоваться как провокация.

В последний раз уровень угрозы терроризма в Литве был повышен в 2015 году после теракта в Брюсселе. Тогда уровень угрозы от самого низкого был повышен до низкого. Это означает, что теракт возможен, но маловероятен.