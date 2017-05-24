Донецк, 24 мая, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 48 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 14 населенных пунктах. «За прошедшие сутки ВС Украины 48 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 14 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении Совмина ДНР.

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Отмечается, что в ДНР в результате боев повреждены три жилых дома.

«Вчера, 23 мая, в населенном пункте Гольмовский на севере Горловки по улице Загородная зафиксировано прямое попадание взрывоопасного снаряда в жилую пятиэтажку между 2-м или 3-м этажами, повреждено здание и остекление дома. Также 23 мая в населенном пункте Крутая Балка по улице Октябрьская в результате попадания сгорел дом; по улице Широкая осколками посечена кровля, остекление и фасад жилого дома», — прокомментировали в НМ ДНР.

При этом заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг обвинения украинской стороны в артобстреле жилых кварталов Авдеевки.

«Это явная провокация, проводимая с привлечением личного состава 72-й омбр и направленная на создание прецедента по срыву предстоящей встречи Контактной группы в Минске 24 мая. По данным нашей разведки, огонь велся подразделениями ВСУ из района населенного пункта Водяное, с тех же позиций, откуда 13 мая наносился удар, в результате которого погибли мирные жители Авдеевки», — подчеркнул Басурин.

В то же время 24 мая источник в силовом ведомстве ДНР проинформировал, что ночью подразделения ВСУ заминировали подъездную дорогу к Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

«Украинские силовики заминировали подъездную дорогу к ДФС, на ней были обнаружены множественные взрывные устройства. Еще вчера вечером дорога была совершенно свободна от посторонних предметов», — рассказал ДАН собеседник.

В свою очередь, представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» заверил, что персоналу с трудом удалось попасть на предприятие.

«Пришлось объезжать по обочине, что также небезопасно, это серьезный риск для людей», — добавил он.

Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики дважды нарушили режим тишины, обстреляв позиции ЛНР в населенных пунктах Калиново и Фрунзе. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

24 мая спикер штаба АТО Миронович заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе «в результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины был ранен». По его словам, войска ДНР и ЛНР 53 раза открывали огонь по украинским позициям. В частности, на Приморском направлении ВС ДНР 29 раз применяли оружие.

«Вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции в районе Широкино из 120-мм минометов, выпустив два десятка смертоносных снарядов. С наступлением сумерек вражеские обстрелы невысокой интенсивности с применением гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы вблизи Талаковки, Гнутово, Новотроицкого и Водяного», — сказал Миронович.

Он сообщил, что вчера вечером войска ДНР «обстреляли наши опорные пункты в южном пригороде Авдеевки (под контролем ВСУ, Донецкое направление) из РСЗО «Град» и 120-мм минометов».

Миронович отметил, что во время обстрела несколько реактивных снарядов ДНР «выпустила по жилищному сектору Авдеевки, в результате чего один местный житель был ранен, четыре частных дома — разрушены до основания, еще более десятка сооружений — повреждены».

«Позже на этом участке противник дважды ударил из мощных систем ствольной артиллерии калибра 152 мм», — добавил Миронович.

Подполковник также проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР 11 раз применяли оружие. При этом под обстрел из крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки и Новозвановки, а в Крымском и Валуйском — из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ совершили артобстрел Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

«Нашей разведкой установлено, что вчерашний обстрел Авдеевского коксохимического завода был целенаправленным и велся с позиций 72-й омбр. При этом для снятия ответственности за совершенные преступления украинская сторона попыталась переложить свою вину на силы ДНР, сделав ряд лживых заявлений о причастности к этому обстрелу наших подразделений. После обстрела Авдеевского коксохимического завода с позиций 72-й бригады огонь открылся уже с территории самого завода по району населенных пунктов республики с применением спрятанных там украинской стороной артиллерийских орудий», — сказал Басурин.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР.

Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».