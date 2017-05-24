Ставрополь, 24 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за паводков в зоне подтопления оказались пять районов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, режим чрезвычайной ситуации введен в Петровском районе. Еще четыре района живут в режиме повышенной готовности.

Клод Моне. Паводок

23 мая в селе Солуно-Дмитриевское поднялась вода в реке Суркуль и вылилась к домам людей. Подтоплено 24 частных дома. В восьми домах уровень воды поднялся до 30 см, в остальных вода разлилась по дворам и огородам.

Людей эвакуируют в пункты на базе Дома культуры и школы, рассчитанные на 150 человек. На месте работают спасатели. В районе действует режим «Повышенная готовность».

К утру уровень воды снизился на 20 см, но угроза подтоплений сохраняется.

В селе Левокумка Минераловодского района из берегов вышла река Кума и подтопила семь улиц. Еще три улицы затопило в поселке Первомайский. Вода разлилась на приусадебные участки. Людей предупредили об опасности, организована эвакуация.

Уровень воды в реке Калаус поднялся до неблагоприятной отметки и грозит затопить город Светлоград. Там же в Петровском районе в селе Донская Балка из-за оползня пришлось переселить 17 жителей шести домов. Всего в оползневой зоне находятся 24 дома. Сдвиги грунта привели к временному отключению света, воды и газа у местных жителей. Там действует режим ЧС.

Подъем уровня воды в реке Калаус угрожает подтоплением жителям села Воздвиженское Апанасенковского района. Здесь действует режим повышенной готовности.

Поднялась вода в водохранилище Сухой Карамык и реке Сухой Карамык в районе села Обильное Георгиевского района. Там возникла угроза подтопления домов. Об этом оповестили население, эксперты постоянно мониторят уровень воды на мосту. К 07:00 24 мая он снизился на 20 см, но угроза подтоплений сохраняется, пока идут обильные дожди.

В крае работает оперативный штаб. Силы МЧС приведены в состояние повышенной готовности.

Власти Ставрополья планируют отселить жителей 2,2 тыс. домов, которые оказались в зоне подтопления.

«Планируем отселить жителей из 2 тыс. 200 домов, сегодня это ещё раз обсудим на комиссии по ЧС в Минводах», — заявил губернатор Владимир Владимиров 24 мая во время отчета в думе Ставрополья.

Он добавил, что власти Ставрополья окажут финансовую подержку пострадавшим и обсудят дополнительные меры на предстоящем заседании комиссии по ЧС.

Напомним, дожди на Ставрополье идут уже не первую неделю. Ранее от них пострадали жители Ставрополя, где вводился режим ЧС, Невинномысска, где реки воды заходили в дома и подвалы, разливались по дорогам. Вода вышла из берегов в знаменитом озере Провал города Пятигорска.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, сильный ливень и очень сильный дождь сохранятся до 25 мая. На реках края ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок.

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