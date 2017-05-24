Москва, 24 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В 2016 году на вооружение российской армии поступило 180 крылатых ракет большой дальности, а также 40 носителей высокоточного оружия. Об этом 24 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на «правительством часе» в Совете Федерации.

Mil.ru Пуск крылатой ракеты

«Только за прошлый год соединения и воинские части получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности», — заявил Шойгу, добавив, что эти поступления на треть увеличили возможности российских Вооруженных сил.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в войска также ускоренными темпами поступает высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования неядерного сдерживания.