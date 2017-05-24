Ярославль, 24 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Ярославская театральная общественность удивлена задержанием директора ярославского театра имени Федора Волкова Юрия Итина. Как сообщало ранее ИА REGNUM, он задержан Следственным комитетом по делу «Гоголь-Центра"о хищении 200 млн рублей.

Театр им. Волкова Юрий Итин

Нынешний руководитель ярославского театра ранее возглавлял НКО «Седьмая студия», которая была создана худруком «Гоголь-Центра» Кириллом Серебренниковым. Итину и главбуху организации вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Юрий Итин с апреля 2011 — директор театра им. Волкова. Лауреат премии «Общественное признание» 2015 года, которую вручает член Совета Федерации Анатолий Лисицын, награжден Почетным знаком Мельгунова в 2015 году. В 2016 году указом президента награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С работой Итина ярославцы связывают подъем Волковского театра, большое количество премьер, зрительский интерес к спектаклям.

«Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин — руководители трех ведущих театров России — Гоголь-Центра, Российского академического молодежного театра, Волковского театра — Первого Русского — подверглись обыскам и в случае Ю. К. Итина задержанию. При всем нашем уповании на поиски истины и справедливости, что это, если не артналет, массированная атака на культуру? Если Серебренников проходит по делу как свидетель, то почему — обыски в квартире и в театре без постановления суда? Свидетелей вызывают по повестке и не проводят массовые акции, не срывают репетиции и спектакли… А рядом стоят «акционисты» и торжествующе кричат — вот они, враги народа, ату их! Так не было даже на знаменитой Бульдозерной выставке, ни тогда, когда Хрущев кричал по поводу выставки в Манеже — на Эрнста Неизвестного и Андрея Вознесенского. Их не обыскивали и не задерживали», — прокомментировала ситуацию на своей странице в Facebook ярославский театральный критик Маргарита Ваняшова.