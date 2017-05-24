Калуга, 24 мая, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Калужский Дом детского творчества 23 мая отметил свое 45-летие. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, Дом детского творчества распахнул свои двери школьникам в 1972 году как «Городская станция юных техников».

Пресс-служба городской думы Калуги Награждение

В настоящее время в учреждении реализуются программы дополнительного образования по художественной, технической, естественнонаучной и социально-педагогической направленности. Дом детского творчества является площадкой для проведения городских фестивалей и творческих конкурсов среди калужской молодёжи. Его девиз: «Вся радость жизни в творчестве!».

Педагогический коллектив с юбилеем учреждения поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Ваша работа очень важна для нашего города, для будущих поколений калужан, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — воспитанники Дома детского творчества достойно представляют Калугу на многочисленных конкурсах, олимпиадах и фестивалях, активно участвуют в научно-практических конференциях. Несомненно, навыки, которые дети получат в Доме детского творчества, пригодятся им и во взрослой жизни. Например, я в детские годы занимался в кружке авиамоделирования, а после школы поступил в авиационный институт. Можно с уверенностью сказать, что благодаря плодотворному труду педагогов подрастающее поколение калужан получит обширные знания, сможет развить свои таланты и дарования. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, добра и счастья, радости и вдохновения, дальнейшей плодотворной деятельности!».

Педагогам калужского Дома детского творчества были вручены Почётные грамоты и благодарственные письма