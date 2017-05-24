Калуга, 24 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 24 мая посетил выставку современных строительных технологий и материалов «Строительство-2017».

Пресс-служба городской думы Калуги На выставке

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, выставка является крупнейшим в калужском регионе экспозиционным мероприятием в строительной сфере. Это уникальная площадка, которая ежегодно собирает лучших специалистов отрасли и дает возможность обсудить самые актуальные темы, поделиться опытом, найти покупателей и поставщиков, инвесторов и партнеров для своего бизнеса.

На выставке представлены как традиционные строительные материалы, так и инновационные технологии по реконструкции, ремонту и строительству. Это проектные и строительные услуги, системы безопасности зданий, в том числе пожарной безопасности.

«Строительная отрасль в настоящее время активно развивается, возводятся новые жилые дома и микрорайоны, социальные и спортивные объекты, совершенствуется транспортная и коммунальная инфраструктура, — отметил Александр Иванов. — Вместе с тем перед отраслью сегодня стоит множество масштабных задач: необходимо увеличить темпы ввода нового жилья, активизировать расселение ветхого и аварийного жилого фонда, обеспечить комфортабельным жильём молодые семьи. На решении этих вопросов неоднократно акцентировали внимание президент и правительство Российской Федерации. Для дальнейшего динамичного развития строительной отрасли необходимы высококвалифицированные специалисты, внедрение новых технологий и материалов, новых подходов в работе. Выставка «Строительство-2017», несомненно, будет способствовать решению этих задач».