Донецк, 24 мая, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Экономика ДНР должна строиться на платформе инновационного развития. Это позволит увеличить уровень жизни и обеспечить конкурентоспособность экономики. Как сообщает 24 мая пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила и.о. министра экономического развития ДНР Виктория Романюк во время заседания круглого стола в рамках III Международного научного форума ДНР «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие», передает ИА REGNUM.

Флаг ДНР

«Наша задача — обеспечить устойчивый рост, повышение эффективности и конкурентоспособности нашей экономики, производительности труда, а также обеспечить достойный уровень жизни для граждан нашей республики. Все это должно строиться на платформе инновационного развития, которое сможет обеспечить конкурентоспособность отечественной экономики», — сказала Романюк.

По ее словам, для ДНР важной задачей является построение эффективных механизмов, обеспечивающих максимальную результативность государственного управления инновационным развитием экономики.

«Это позволит увязать долгосрочные и текущие документы государственного стратегического планирования по целям и приоритетам; сбалансировать планируемые мероприятия, требующие значительных затрат, по ресурсным и организационным возможностям; обозначать долгосрочные ориентиры для бизнеса, позволяющие снизить риски при принятии долгосрочных инвестиционных решений», — рассказала Романюк.

Он также отметила личные качества жителей Донбасса.

«В заключении хотелось бы отметить, что Донбасс — это трудолюбивые и образованные люди. Люди, которые умеют учиться и добиваться поставленных целей. Люди, которые могут решать любые грандиозные задачи. В характере этих людей — стремление быть свободными и независимыми. Донбасс богат природными ресурсами. И у нас есть все возможности, чтобы сделать нашу Республику процветающей и обеспечить достойный уровень жизни для людей, проживающих на нашей земле», — подытожила Романюк.

Напомним, 25 апреля пресс-служба Совмина ДНР проинформировала, что в республике сохраняется напряженная социально-экономическая обстановка, в частности, ДНР смогла довести объемы реализации промышленной продукции только до 35% от довоенного уровня.

По словам и.о. министра экономического развития ДНР Виктории Романюк, в 2017 году в ДНРобъем розничного товарооборота составил 26% от довоенного уровня, а среднесписочная численность штатных работников составила 60% от довоенного уровня.

«Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия республики, по ключевым показателям их деятельности можно отметить хорошие результаты: объем реализованной промышленной продукции по основным видам промышленной деятельности достиг почти 35% довоенного уровня, объем розничного товарооборота — 26% довоенного уровня, среднесписочная численность штатных работников — 60% довоенного уровня», — сказала Романюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта 2017 года в Ялте на заседании интеграционного комитета «Россия — Донбасс» глава ДНР Александр Захарченко заявил, что предприятия ДНР наращивают экспорт своей продукции на рынок Российской Федерации. «Сегодня мы занимаемся восстановлением старых экономических связей. Мы переходим на российские рынки, российское сырье. Уже пошли первые партии товаров в Российскую Федерацию. Все больше продукции, производимой в ДНР, уходит на российский рынок», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР отметил полный разрыв торговых и экономических связей с Украиной после введения внешнего управления на предприятиях Донбасса.

«1 марта мы ответили на агрессивные действия Украины и перевели предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, во внешнее государственное управление. Уголь на Украину мы больше не поставляем. Действия Украины 2 дня назад (15 марта), направленные на введение полной транспортной блокады, только укрепили нашу веру в то, что мы все делаем правильно. После окончательного экономического и уже транспортного отмежевания Украины от республик Донбасса мы стали полностью автономны от экономики Украины. Республики Донбасса обрели полную экономическую независимость», — считает Захарченко.

Кроме того, он выразил надежду на тесное экономическое сотрудничество с Крымом.

«Мы рассчитываем на тесное экономическое взаимодействие с Крымом. Крыму нужны наш уголь и металл. Республики Донбасса нуждаются в продуктах питания и винах, производимых в Крыму. Я верю, что наше сотрудничество будет плодотворным. У Крыма и Донбасса общая судьба», — подытожил Захарченко.