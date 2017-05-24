Куала-Лумпур, 24 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В Куала-Лумпур завершились переговоры между представителями китайского автоконцерна Geely и малайзийской корпорации Proton, результатом которых стало подписание соглашения о приобретении 49,9% акций малайзийского автопроизводителя Proton, а также 51% акций британского автопроизводителя Lotus, который был выкуплен Proton в 1996 году.

The Car Spy Эмблема Lotus

Стоимость сделки не разглашается. По словам специалистов, сделка завершится в конце июля, когда будут улажены все юридические детали. Аналитики прогнозируют рост стоимости акций Proton — в последние годы деятельность крупнейшего автопроизводителя не приносила экономической выгоды и во многом зависела от государственных займов, пишет «Чжунго жибао».

Proton была основана в 1983 году бывшим премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Благодаря приобретению акций Lotus и Proton китайский автоконцерн намерен укреплять свое присутствие на территории ЮВА.

«Мы не сомневаемся в перспективности сотрудничества с Proton. Кроме того, мы намерены возродить величие другого автомобильного бренда, о котором в свое время говорил весь мир — Lotus вновь станет объектом желания многих», — заявил финансовый директор Geely Ли Дунхуэй.

По итогам 2016 года автоконцерн Geely продал более 1,3 млн легковых автомобилей, в том числе более 766 тыс. автомобилей Volvo. Geely приобрел Volvo в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, крупнейший китайский автомобильный концерн Geely сообщил об официальном запуске производственной линии в британском городе Мидлендс. На заводе, принадлежащем дочерней компании Geely London Taxi Company (LTC), будет осуществляться сборка электрических кэбов — всемирно известных британских такси, ставших «визитной карточкой» Лондона.