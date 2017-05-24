Донецк, 24 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Украина продолжает эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе. Подразделения ВСУ открыто наращивают военную группировку на линии разграничения, а также занимают новые рубежи «серой зоны». Об этом говорится в официальном заявлении полномочного представителя ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председателя Народного совета Дениса Пушилина от 24 мая, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

«На сегодняшний день в минской Контактной группе остается неразрешенным ряд важнейших вопросов. Несмотря на громкие заявления политического руководства страны о приверженности Минским соглашениям, Киев продолжает эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе. Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в «серой зоне», приближаясь к позициям ополчения», — утверждает Пушилин.

Он обвинил Киев в нежелании проводить обмен заложников по принципу «всех на всех», а также отвести войска в районе Станицы Луганской (под контролем ВСУ).

«Более полугода Украиной срывается выполнение решения Контактной группы о разведении сил и средств на трех пилотных, согласованных участках, что не позволяет реализовать разведение на всей линии разграничения. Так, несмотря на фиксацию СММ ОБСЕ как минимум трех периодов семидневного соблюдения сторонами режима тишины, Киевом саботированы все попытки разведения в районе Станицы Луганской (последняя — 18 мая 2017 г.). Закон об амнистии участников конфликта, как того требует Комплекс мер, Порошенко не подписан с 2014 года, что не дает возможности реализовать обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Вместо этого Киев продолжает навязывать тактику деления удерживаемых лиц на категории и обмена их малыми группами, политически спекулируя на каждом совершенном обмене», — сказал Пушилин.

При этом он упрекнул Украину в усилении торговой и экономической блокады ДНР и ЛНР.

«Вместо реализации пункта 8 Комплекса мер о восстановлении экономических связей с Донбассом, выплате пенсий и социальных пособий, Украина продолжает усиление мер экономической блокады Донбасса. С 2014 года вводятся запреты и ограничения на поставки энергетических, водных ресурсов, банковских услуг, прекращают работу все государственные учреждения. В феврале 2017 года вводится транспортная блокада железной дороги, направленная на полное разрушение экономики, экологическую и гуманитарную катастрофы в регионе. Предприятия с рабочими коллективами были брошены и остановлены Киевом и олигархами-собственниками», — считает Пушилин.

Он также призвал Украину предоставить республикам «особый статус».

«Наделение отдельных районов Донбасса особым статусом — основной вопрос урегулирования политического блока комплекса мер Украиной игнорируется до сих пор. Несмотря на решения лидеров «нормандской четверки» в 2015 и 2016 годах о необходимости введения в действия закона об особом статусе по формуле Штайнмайера, Украина, в рамках политической рабочей группы, готова говорить о чем угодно, только не об имплементации формулы. Призываем Украину перестать саботировать процесс мирного урегулирования и приступить к добросовестному выполнению комплекса мер Минских соглашений, закрепленных резолюцией СБ ООН в феврале 2015 г. Надеемся, что европейские гаранты Минских соглашений окажут наконец свое влияние на украинскую сторону», — говорится в заявлении Пушилина.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением тепла в Донбассе начались позиционные бои с занятием новых рубежей «серой зоны».

Так, 28 апреля войскам ДНР удалось продвинуться в «серой зоне» в районе Невельского (под контролем ВСУ). ВС ДНР вышли практически на дистанцию ближнего боя с украинской группировкой под Невельским. В мае войскам ДНР удалось продвинуться на 400 м в районе поселка Спартак (под Донецком). При этом войска ДНР пытаются выбить украинские войска из Песок (под Донецком). 17 мая войска ЛНР вблизи города Счастье (под контролем ВСУ) продвинулись вперед на 200 метров на север от своего блокпоста. Этот блокпост находится в трех километрах от моста через Северский Донец — реку, которая является естественным барьером между Украиной и ЛНР.

В свою очередь, 23 мая авторитетный украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Фейсбук сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись на километр вперед на Светлодарской дуге, в районе Дебальцево.