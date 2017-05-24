Варшава, 24 мая, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал НАТО к диалогу с Россией, сообщает 24 мая Der Kurier.

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«Мы считаем, что сотрудничество НАТО с Россией может играть важную роль, нам следует налаживать эффективность двусторонних каналов связи, обмениваться мнением и информацией касательно международных проблем», — отмечает Ващиковский.

Министр подчеркивает, что альянс должен объяснить России, что расположение войск НАТО в Восточной Европе — не провокация, а защитная реакция на поведение Москвы в приграничных районах.

Витольд Ващиковский призвал страны-члены обсудить российский фактор на грядущем саммите НАТО 25 мая.

Однако, как он сам отмечает, не следует ожидать каких-то «прорывных решений» в данном вопросе, так как члены альянса расходятся во мнениях.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывал на то, что альянс заинтересован в диалоге с Россией, так как на фоне высокой напряженности обе стороны нуждаются во взаимных военных и политических контактах.