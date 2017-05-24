ЧП в аэропорту Гонконга: самолет выкатился за пределы ВПП
Гонконг, Китай, 24 мая, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Официальный представитель международного аэропорта Гонконга раскрыл первые подробности утреннего инцидента, который привел к сбою в работе воздушной гавани. Самолет, выполнявший рейс MU765 авиакомпании China Eastern Airlines, сразу после приземления выкатился за пределы рулежной дорожки.
Рейс MU765 доставил пассажиров из Нанкина. По предварительной версии, самолет выкатился за пределы дорожки из-за неблагоприятных погодных условий — в Гонконге несколько дней не утихают проливные дожди, пишет «Чжунго синьвэнь».
Сразу после возникновения нештатной ситуации экипаж воздушного судна запросил помощь. Пассажиры рейса были доставлены в здание аэропорта на автобусах. Спустя час самолет был доставлен в ангар для технического осмотра. Все это время посадки и взлеты осуществлялись с другой ВПП.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские интернет-пользователи активно обсуждают случай, произошедший в международном аэропорту Ланьчжоу, где совершил посадку самолет, к стойке шасси которого была прикреплена сумка с инструментами.