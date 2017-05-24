Гонконг, Китай, 24 мая, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Официальный представитель международного аэропорта Гонконга раскрыл первые подробности утреннего инцидента, который привел к сбою в работе воздушной гавани. Самолет, выполнявший рейс MU765 авиакомпании China Eastern Airlines, сразу после приземления выкатился за пределы рулежной дорожки.

News.163.com Инцидент в аэропорту Гонконга

Рейс MU765 доставил пассажиров из Нанкина. По предварительной версии, самолет выкатился за пределы дорожки из-за неблагоприятных погодных условий — в Гонконге несколько дней не утихают проливные дожди, пишет «Чжунго синьвэнь».

Сразу после возникновения нештатной ситуации экипаж воздушного судна запросил помощь. Пассажиры рейса были доставлены в здание аэропорта на автобусах. Спустя час самолет был доставлен в ангар для технического осмотра. Все это время посадки и взлеты осуществлялись с другой ВПП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские интернет-пользователи активно обсуждают случай, произошедший в международном аэропорту Ланьчжоу, где совершил посадку самолет, к стойке шасси которого была прикреплена сумка с инструментами.