Барнаул, 24 мая, 2017, 11:36 — ИА Регнум. В Алтайском крае определились со списком парков, которые в этом году будут благоустроены по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает сегодня, 24 мая, Алтайминстройтранс, обновленные места для отдыха обретут 11 территорий. Это: городской парк Алейска, парк Победы Бийска, парк Пионерский Новоалтайска, сквер им. Ак. Мясникова в Белокурихе, детский парк Рубцовска, площадь в границах домов по ул. Пушкина, 1 — ул. Пушкина, 2 в Камне на Оби, сквер в границах жилого дома по пр. Строителей, 26 в Заринске, а также городские парки Славгорода, Ярового, Горняка, Змеиногорска. Работы по обустройству мест массового отдыха горожан планируется завершить уже к октябрю 2017 года.

Светлана Шаповалова Площадь в Камне-на-Оби

Напомним, мероприятия будут выполнены в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с которым на благоустройство парков в малых городах Алтайского края в 2017 году предусмотрена федеральная поддержка в размере 11,8 млн. рублей. Еще 1,1 млн. рублей составляет доля софинансирования краевого бюджета. Всего на обустройство названных территорий будет потрачено почти 13 млн. рублей.

Известно, что до 1 июня на официальных сайтах всех 11 городов появятся дизайн-проекты будущего благоустройства парков, которые с учетом мнения граждан будут утверждены до 1 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, города Алтайского края могут рассчитывать на 567 млн. рублей в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Большая часть этих денег (свыше 516 млн. рублей) будет выделена из федерального бюджета. Еще 51 миллион рублей выделит краевой бюджет (обязательная доля софинансирования мероприятий установлена в размере 9%). На выделенные деньги планируется осуществить работы по обновлению площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и дворовых территорий в городах и рабочем поселке Степное Озеро Благовещенского района, который, наряду с Алейском, Заринском и Яровым, входит в число моногородов Алтайского края. Львиная часть проектных поступлений предназначена крупным городам: Барнаулу — 236 млн. рублей, Бийску — 133 млн. рублей и Рубцовску — 87 млн. рублей.