Москва, 24 мая, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Национализм Киева и национализм ультраправых в Европе — на самом деле родные братья, безотносительно к позиции по России, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

«Национализм Киева и национализм ультраправых в Европе — на самом деле родные братья, безотносительно к позиции по России. И они в равной степени угрожают реальным европейским ценностям. Включая российские, которые мы на самом деле отстаиваем, в отличие от европейцев. В том числе применительно к Украине, поддерживая через Минские соглашения всё более иллюзорную перспективу восстановления её территориальной целостности. И без которых Украине свою территориальную целостность придётся окончательно забыть», — считает Косачев.

Что ещё должны сделать власти Украины для того, чтобы просвещённый Запад очнулся и понял, в какой безвозвратный тупик Киев загнал выполнение Минских соглашений, рассуждает сенатор.

«Объявить титульную нацию по определению превосходящей все остальные? Криминализировать использование русского языка даже в быту? Объявить само понятие «русские» вне закона?» — отметил Косачев.

По его мнению, когда-нибудь в западных учебниках истории нынешний период безоглядной поддержки и покрывательства националистической политики Киева будет, возможно, признан ошибочным и позорным. Если к тому времени западные ценности устоят и не растворятся в собственном националистическом угаре, инспирируемом крайне правыми партиями, которых на Западе так боятся и в которых так хотят увидеть руку Кремля, рассуждает он в Facebook.