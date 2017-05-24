Шойгу назвал важные для РФ регионы с растущей напряженностью
Москва, 24 мая, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу на «правительственном часе» в Совете Федерации 24 мая назвал регионы мира, стратегически важные для России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, такими регионами являются Украина, Сирия и Корейский полуостров. Шойгу отметил напряженность, которая растет в этих регионах мира.
«Тесное взаимодействие Министерства обороны с профильными комитетами Совета Федерации способствует оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере и повышению качественного состояния армии и флота», — сказал Шойгу.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военно-промышленного комплекса заявил, что подходы к переоснащению Вооруженных сил России надо уточнять с учетом боевого опыта, полученного в Сирии.
Он отметил, что новая госпрограмма вооружений будет формироваться с учетом военных задач, стоящих перед государством в целом. Кроме того, влияние на эти вопросы оказала необходимость укрепления арктических рубежей и границ России на западе и юго-западе.
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