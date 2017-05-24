Москва, 24 мая, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу на «правительственном часе» в Совете Федерации 24 мая назвал регионы мира, стратегически важные для России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

По его словам, такими регионами являются Украина, Сирия и Корейский полуостров. Шойгу отметил напряженность, которая растет в этих регионах мира.

«Тесное взаимодействие Министерства обороны с профильными комитетами Совета Федерации способствует оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере и повышению качественного состояния армии и флота», — сказал Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военно-промышленного комплекса заявил, что подходы к переоснащению Вооруженных сил России надо уточнять с учетом боевого опыта, полученного в Сирии.

Он отметил, что новая госпрограмма вооружений будет формироваться с учетом военных задач, стоящих перед государством в целом. Кроме того, влияние на эти вопросы оказала необходимость укрепления арктических рубежей и границ России на западе и юго-западе.

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