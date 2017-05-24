Москва, 24 мая, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на изменение избирательного законодательства, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Законы направлены на открытость, прозрачность избирательного процесса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Основная цель законопроектов — отмена крепостного права в избирательном процессе», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Прежде всего, предлагается отмена открепительных удостоверений, которые привязывали к месту голосования», — указал он.

Без открепительных

Исключается использование открепительных удостоверений, проголосовать станет возможно по месту фактического пребывания. В список избирателей граждане включаются на основании личного заявления. По оценкам экспертов, отмена открепительных позволит вернуть право голоса примерно 5 млн граждан РФ.

После отмены открепительных удостоверений больше людей смогут проголосовать на выборах, заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

«Явно будет больше людей, которые смогут воспользоваться без ограничений, без барьеров своим правом пойти на участок», — сказала Памфилова.

Гарантии

Детально прописываются гарантии, направленные на исключение злоупотреблений или недобросовестного использования новых механизмов.

В частности, уточняется, что гражданин может проголосовать по месту фактического пребывания только один раз. Заявление на включение в список избирателей по месту нахождения может подаваться только на один избирательный участок и только лично по предъявлению паспорта. Если это предусмотрено порядком ЦИК РФ, заявление может подаваться с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо через МФЦ.

Особый порядок подачи заявлений устанавливается для граждан, находящихся в день голосования в больницах и СИЗО. При этом гражданин, голосующий по месту нахождения, исключается из списка избирателей по месту постоянного жительства.

Если же избиратель, исключенный из списка по месту жительства, все же пришел голосовать именно там, то в этом случае он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.

Избирательные участки

Предусматривается исключение пятилетнего срока образования избирательных участков и устанавливается возможность пересмотра их перечня и границ, в том числе путем их разукрупнения, то есть уменьшения максимальной численности избирателей на участках с 3 тыс. до 1,5 тыс. человек.

Разукрупнение участков возможно только после согласования с избирательной комиссией соответствующего субъекта РФ и последующего согласования с ЦИК, что позволит исключить хаотичные изменения перечня и границ участков.

Видеонаблюдение на участках и работа СМИ

Законодательно закрепляется возможность проведения видеонаблюдения в помещениях для голосования и трансляции изображения для обеспечения избирателей информацией о ходе голосования. Исключение составят помещения, находящиеся на избирательных участках, образованных в больницах, в местах содержания под стражей, воинских частях, на судах, которые будут находиться в плавании, на полярных станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, перечень информирующих о ходе выборов СМИ, помимо традиционных, дополняется интернет-СМИ.

Также законодательно устанавливается право наблюдателей производить в помещении для голосования фото‑ и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя или секретаря участковой комиссии.

Наблюдатели

Вносятся изменения, направленные на упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента РФ. Так, исключается требование об обязательном заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.

Сбор подписей в поддержку

Упрощается порядок заполнения подписных листов в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. В соответствии с правовыми позициями Конституционного суда РФ устанавливается, что адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в законе реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя (участника референдума).

Санкции

Законами также предусматривается усиление административной ответственности за нарушение избирательных процедур. Кроме того, отдельным законом предлагается установить уголовную ответственность для членов избирательных комиссий и избирателей за нарушения избирательных процедур, такие как незаконная выдача и получение бюллетеней для голосования.

Выборы президента РФ

Одновременно поправками предусматривается уточнение даты выборов президента РФ. На сегодняшний день выборы президента должны проходить во второе воскресенье марта. Однако, согласно поправкам, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта, день, когда состоялось воссоединение Крыма с РФ.

Вступление в силу

Новые положения вступят в силу со дня официального опубликования закона и могут быть применены уже в 2017 году в единый день голосования 10 сентября 2017 года при проведении плановых выборов в органы государственной власти субъекта РФ, референдума субъекта РФ. Однако положение об исключении пятилетнего срока образования избирательных участков (участков референдума) и возможности пересмотра их перечня и границ в целях разукрупнения вступит в силу с 1 октября 2017 года, после единого дня голосования.