Барнаул, 24 мая, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Дачников и жителей частного сектора в Барнауле атаковала мошка: к медикам обращается всё больше горожан, пострадавших от назойливых насекомых. Пенсионер Александр Саранцев рассказал, что его сестру насекомые покусали так, что она попал в больницу: ноги опухли настолько, что было больно наступать. О том, что предшествовало этому ЧП, он сообщил программе «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Весна на Алтае

"В субботу мы с сестрой были в садоводстве «Ветеран» на Горе (нагорная часть Барнаула, прим. ИА REGNUM ). И вот перед дождиком напали на нас мошки, прямо шар такой был из мошек. Сестре покусали ноги. На следующий день они опухли, её положили в больницу, в инфекционное отделение. Делали переливание крови, чистили кровь. И вот сейчас ей капельницы делают», — отметил Александр Саранцев. Сам он пострадал не сильно только потому, что работал в плотных брюках.

Между тем, учёные такую активность мошки объясняют погодными условиями — влажность и тепло благоприятны для их размножения. Сыграл свою роль и паводок, из-за которого образовалось много временных ручьёв. Агрессивность насекомых объясняется их огромным количеством.

По словам доцента кафедры зоологии АлтГУ Ирины Кудряшовой, в Сибири насчитывается более 40 видов мошек. «В этом году активировались какие-то довольно крупные виды с очень токсичной слюной, поэтому многие люди серьёзно пострадали от их укусов», — подчеркнула эксперт.

«Вероятность развития инфекционных болезней при укусе мошки у нас отсутствует. Реакция индивидуальна и в каждом случае своя. Угадать, как это будет у конкретного человека, — невозможно. Поэтому в принципе нужно стараться обезопасить себя от этого укуса, поскольку предугадать конкретные изменения состояния здоровья невозможно», — заявил между тем главный врач-инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

По мнению ученых, агрессивность насекомых объясняется их огромным количеством. Держать осаду от нападений, жителям Алтайского края, вероятнее всего, придётся все лето.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, нашествие крылатых насекомых Барнаул пережил и в апреле 2016 года. Тогда сотни маленьких крылатых насекомых, источаемых клопиный запах, облепили окна горожан.