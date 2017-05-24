Оренбург, 24 мая, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Председатель Оренбургской областной общественной организации «Совет женщин», председатель комитета по социальной и демографической политике Законодательного Собрания Оренбургской области Ольга Хромушина считает, что инициатива, озвученная Межрегиональным общественным движением «Отцовский комитет», не способствует справедливому разрешению семейного конфликта и является нежизнеспособной. Комментируя предложение «Отцовского комитета», Ольга Хромушина отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что данная инициатива, по мнению ее создателей, призвана защищать детей в случаях раздора между родителями. На деле же, думаю, это предложение совершенно не жизнеспособно и не способствует справедливому разрешению конфликта.

Развод

«Ведь не всегда вина за развод ложится на плечи инициатора. В жизни бывает немало ситуаций, когда женщина вынуждена принять решение о расторжении брака, иногда даже с целью обезопасить себя и своих детей. Лишать ее финансовой помощи второго родителя в таких случаях было бы крайне несправедливо. Человеческие взаимоотношения — очень тонкая материя, и здесь нельзя принимать неосмотрительных решений, чтобы ни в коем случае не ухудшить положение женщин с детьми», — считает Ольга Хромушина.

Добавим, что в 2016 году в Оренбурге зарегистрировала брак 4421 пара. В управлении ЗАГС администрации Оренбурга заметили, что треть зарегистрированных браков приходится на повторные. За 2016 год 2792 семей расторгли свои отношения. По результатам соцопроса, проведенного сотрудниками ЗАГСа, основной причиной для развода стало отсутствие взаимопонимания. В 70% случаев инициаторами расторжения браков являлись женщины. Однако при опросе выяснилось, что 60% разведенных хотят создать семью, причем 18% их них желают вернуться к своим бывшим супругам.

Напомним, Межрегиональное общественное движение «Отцовский комитет» выступило с предложением внести поправку в Семейный кодекс, в соответствии с которым выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка обяжут инициатора развода.

Еще одним предложением общественного движения является введение для инициатора развода запрета на совместное проживание с общими несовершеннолетними детьми — опять-таки в случае, если родители сами этот вопрос не решат.