Симферополь, 24 мая, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Депутаты парламента Венеции составили декларацию на имя премьер-министра страны Паоло Джентилони, в которой призвали его убрать искусственно создаваемые препятствия для итальянских политиков и предпринимателей, которые пытаются наладить сотрудничество с Россией и в том числе Крымом. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Известий».

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«Итальянцев не должны вводить в заблуждение европейские СМИ, которые пытаются сделать из России врага. К тому же правящие круги зачастую препятствуют политикам и предпринимателям свободно перемещаться в Россию. Это не может так дальше продолжаться», — говорится в документе.

Декларацию подготовил депутат парламента Венеции Стефано Вальдегамбери, который принимал участие в поездке итальянской делегации в Крым в середине октября. По его словам, документ уже был одобрен в законодательном органе региона, после чего его направят главе кабинета министров страны.

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В июне 2016 года Совет итальянской области Лигурия принял резолюцию о признании Крыма и отмене санкций против России. Политики также обратились к правительству Италии с требованием призвать Евросоюз изменить его позицию по вопросу Крыма.

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Кроме того, Лигурия заявила о желании возобновить морское сообщение с российским Крымом. Из-за санкций в 2016 году лигурийские предприятия потеряли 130 млн евро.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Италии Серджо Маттарелло, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и последовавшего в ответ на это введения против РФ санкций со стороны Евросоюза торговый оборот между РФ и Италией упал в 2,5 раза.