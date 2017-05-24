Калуга, 24 мая, 2017, 11:40 — ИА Регнум. 94,4 миллиона рублей дополнительно получит Калужская область из резервного фонда правительства РФ на строительство двух тренировочных баз для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года согласно подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжению правительства РФ, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На стройплощадке футбольной тренировочной базы

Между тем стоимость проекта строительства тренировочных футбольных баз в Калуге в 2016 году оценивалась в 394 миллиона рублей. Футбольные базы в Калуге строятся на улицах Грабцевское шоссе и Тульское шоссе. Генеральным подрядчиком выступило ООО «ТП ХОНКО», а в качестве субподрядчика на этих объектах также трудятся рабочие Гомельского домостроительного комбината Белоруссии. Инфраструктура строящихся баз включает: игровое поле, раздевалки, зал для пресс-конференций, трибуны вместимостью до 500 мест, парковки, газовые котельные и другие объекты.

Кроме того, к футбольному полю на Грабцевском шоссе калужские власти построят дорогу, а футбольное поле на Правобережье будет оборудовано системой обогрева, что позволит активно использовать его и зимой. Завершить строительство футбольных баз планируется к середине лета 2017 года. Власти региона намереваются пригласить сборную Германии по футболу для тренировок в Калуге.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ранее заявил журналистам, что у региона нет средств на строительство двух тренировочных баз к предстоящему в России Чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Они будут обязательно. Но я уже теперь думаю, что был не совсем прав, когда боролся за то, чтобы нам дали эти тренировочные поля, да ещё два. Где брать эти деньги сейчас, в кризис, понятия не имею», — сказал Анатолий Артамонов.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран-участниц ЧМ-2018. Финальная часть XXI Чемпионата мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Она будет проходить на 12 стадионах в 11 городах страны.

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