Москва, 24 мая, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение депутата Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») подготовить обращение в ПА ОБСЕ с требованием Киеву отменить дискриминационные нормы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Цитата Выступление председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен

В ходе заседания Госдумы Ревенко обратил внимание на нарушение прав украинских граждан в связи с блокировкой российских сетей на Украине, а также введением квотирования передач на русском языке на телеканалах республики.

«Предлагаю сегодня подготовить обращение от имени Госдумы председателю ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, в котором обратить внимание на вызывающее нарушение базовых норм на Украине и предложить ПА ОБСЕ потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы», — сказал Ревенко.

Спикер Госдумы поддержал это предложение.

«Защита прав граждан — мандат ПА ОБСЕ. Мы имеем полное право предложить это решение», — сказал Володин.

Ранее Киев принял решение блокировать российские социальные сети, а также ввести ограничения на телепрограммы на русском языке.