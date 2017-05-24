Москва, 24 мая, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Mercedes Maybach в центре Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Lifehacker.ru Коктель молотова

ЧП произошло во вторник, 23 мая, на 3-й Фрунзенской улице.

«Мужчина (заявитель) рассказал, что (…) он, управляя указанной машиной, остановился перед воротами и ждал, когда их откроет охрана здания, — сказал источник. — В зеркало заднего вида заявитель увидел, как к автомобилю бежит мужчина, держащий в руках бутылку с зажигательной смесью».

По словам водителя иномарки, он резко тронулся с места, и в этот момент незнакомец швырнул бутылку, которая разбилась о багажник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на водителя дорогостоящей иномарки.