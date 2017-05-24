Донецк, 24 мая, 2017, 10:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 23 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии два раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 48 раз, сообщают 24 мая СМИ народных республик.

ИА Красная Весна Разрушения. Донецк. ДНР. 2017.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили два раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Фрунзе и Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23−2, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 48 раз. Под огнем оказались 14 населенных пунктов.

Снарядами украинской артиллерии были также повреждены четыре дома в населенных пунктах Александровка, Гольмовский и Крутая Балка. Помимо этого, ВСУ заминировали основную автомобильную дорогу к Донецкой фильтровальной станции (ДФС), персонал добирается до работы через объездные пути.

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По данным Украины, один украинский солдат был ранен, «Штаб АТО» зафиксировал 53 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Красногоровки, Марьинки, Талаковки, Гнутово, Новотроицкого, Водяного.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Песков, Валуйского, Новоалександровки, Новозвановки, Крымского.

Напомним, военный конфликт в Донбассе на Украине продолжается третий год. Киев не прекращает проявлять свои агрессивные намерения, регулярно поставляя в зону конфликта оружие и технику для усиления ВСУ.

Для разрешения конфликта в 2015 и 2016 годах Украина и ДНР и ЛНР подписали Минские соглашения, которые предписывают обеим сторонам прекратить огонь, отвести технику от линии фронта и начать процесс мирного урегулирования. Тем не менее Киев раз за разом отказывается соблюдать соглашения.