Париж, 24 мая, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон примет российского коллегу Владимира Путина в Версальском дворце. По мнению нового галльского лидера, «сельская обстановка, окружающая эту резиденцию, будет гораздо лучше способствовать переводу «странных» отношений, существующих сегодня между двумя странами, в нормальный режим, — сообщает британская The Daily Express. — Глава РФ прибывает в Париж в будущий понедельник. Визит Путина посвящен 300-летию установления российско-французских контактов. В 1717 году начало этому положил своим приездом русский царь Петр Великий».

Jean-Christophe BENOIST Версальский дворец

Два президента, согласно предположениям корреспондента Ромины Макгиннесс, должны будут обсудить вопросы совместного противодействия угрозе радикального исламского терроризма, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

«Отношения между Францией и Россией испортились семь месяцев назад, когда случилась горькая размолвка Путина с социалистом Франсуа Олландом, заявившим, что поддержка российским лидером Башара Асада является военным преступлением, — делится своими познаниями журналистка. — Кремлевский руководитель из-за этого даже не приехал на инаугурацию профинансированного славянским государством православного храма в Париже, построенного неподалеку от Эйфелевой башни».

Однако, считает автор, Путин проявил великодушие и «от всей души поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост, призвав преодолеть взаимное недоверие между странами. Макрон, несмотря на имеющееся у него мнение о вмешательстве русских хакеров во французские выборы и открыто выражаемое осуждение России за поддержку Асада и аннексию Крыма, заявляет, что каналы диалога между двумя государствами должны быть открытыми».