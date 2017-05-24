Вашингтон, 24 мая, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан выступил со свидетельскими показаниями перед специальным комитетом Конгресса по делам разведки. Об этом рассказывает Джиофф Эрли, шеф отдела политики издания The Daily Mail. В своем драматическом повествовании мистер Бреннан рассказал парламентариям, «как будут поражены и возмущены американские избиратели, когда им станет известно о попытках русских вмешаться в президентские выборы в Штатах».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Бреннан утверждает, что в августе 2016 г. звонил лично главе ФСБ Бортникову и предостерегал того от вмешательства российской агентуры в избирательную кампанию, сообщает автор. Бортников отрицал всякую причастность к вмешательству и даже говорил, что и намерений таких у русской разведки нет. Но все же Бреннан настоял, чтобы глава ФСБ передал его слова лично Владимиру Путину. После чего сказал главному шпиону России, что любая попытка вмешательства в спор Хиллари Клинтон и Дональда Трампа будет иметь неприятные последствия.