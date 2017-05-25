В пресс-центре ИА REGNUM обсудят губернаторские праймериз-2017
Москва, 25 мая, 2017, 11:11 — ИА Регнум. 30 мая в пресс-центре ИА REGNUM состоится двенадцатое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Праймериз «Единой России» — 2017: формирование команд губернаторов и муниципальная конкуренция».
Иван Шилов ИА REGNUM
Вопросы для обсуждения:
- предварительное голосование — 2017: особенности, типология и региональная специфика;
- губернаторские праймериз: политический смысл, система, формирование команд губернаторов, программы региональной власти;
- предварительное голосование в представительные органы муниципалитетов: участники, программы, дебаты, характер и уровень конкуренции;
- праймериз «Единой России» как механизм разрешения внутриэлитных конфликтов;
- итоги праймериз: «малая перезагрузка» правящей элиты.
В ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК.
Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».
Начало заседания — 13:00, регистрация участников с 12:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).
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