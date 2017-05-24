Москва, 24 мая, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Филиппины нуждаются в современных образцах вооружения для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и будут просить помощи у Российской Федерации. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил президент страны Родриго Дутерте на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вечером 23 мая в Москве.

Kremlin.ru Родриго Роа Дутерте и Владимир Путин

«Я приехал для того, чтобы заручиться вашей поддержкой и подтвердить нашу дружбу, — говорит глава Филиппин. — Нам нужно развивать двусторонние торговые отношения, наращивать товарооборот. И конечно, наша страна нуждается в современных образцах вооружений».

По его словам, Вооруженным силам (ВС) страны нужно современное оружие для того, чтобы сражаться с подразделениями и группировками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы, я лично приехал для того, чтобы заручиться Вашей поддержкой и просить Вашей помощи», — сказал Дутерте, обращаясь к Путину.

Как ранее передавало ИА REGNUM, президент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший в Россию 22 мая, принял решение прервать свой официальный визит из-за чрезвычайного положения в провинции Минданао, где боевики местных террористических группировок, присягнувших на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вступили в боевые столкновения с военнослужащими Вооруженных сил страны.

Предполагалось, что его официальный визит продлится до 26 мая.

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