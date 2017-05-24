Лондон, 24 мая, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Теракт на концерте в британском Манчестере, жертвами которого стали 19 человек и более 55 ранены, имеет очень точную привязку к двум событиям европейской политики. Во-первых, к переговорам Британии и ЕС относительно условий выхода Лондона из Евросоюза. Во-вторых, к выборам в парламент Британии, которые должны состояться 8 июня. Об этом подробно пишет сегодня Аналитический центр OSTKRAFT в материале «Теракт в Манчестере: игра идет по-крупному».

Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

По ходу переговоров Британии и ЕС об условиях выхода Лондона из Евросоюза выяснилось, что Лондон намерен максимально дёшево и долго выходить из ЕС, отказавшись от всех своих обязательств, однако желая сохранить полностью свои права в плане принятия общих решений Евросоюза, в особенности, на единую оборонную и восточную (имеется в виду Россия) политику. У ЕС принципиально другая установка — что Британия должна максимально быстро покинуть Евросоюз и заплатить за этот выход по максимуму — сумма отступных недавно достигла 100 млрд. евро.

Лондон объявил о том, что если ЕС не пересмотрит свои требования, то Британия вообще выйдет из переговорного процесса.

При этом глава британского правительства Мэй решила радикально усилить свои позиции внутри страны, которые сейчас не дают ей никаких шансов возглавить правительство по итогам выборов 8 июня. Мэй находилась накануне краха. Срочно нужен был повод для кардинального исправления ситуаци ‑ и он нашелся.