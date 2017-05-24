Москва, 24 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Москве после продолжительной болезни скончался режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина, Александр Бурдонский, сообщили в пресс-службе театра.

Teatrarmii.ru Александр Васильевич Бурдонский

Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Церемония прощания с ним пройдет в театре, время гражданской панихиды и похорон уточняются.

В последнее время у Бурдонского были проблемы с сердцем.

В театре Российской Армии он поставил более 20 спектаклей, среди которых — «Дама с камелиями», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут».

Бурдонский — старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина от Галины Бурдонской.