В Москве ушел из жизни внук Сталина, режиссер театра Российской армии
Москва, 24 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Москве после продолжительной болезни скончался режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина, Александр Бурдонский, сообщили в пресс-службе театра.
Teatrarmii.ru
Александр Васильевич Бурдонский
Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Церемония прощания с ним пройдет в театре, время гражданской панихиды и похорон уточняются.
В последнее время у Бурдонского были проблемы с сердцем.
В театре Российской Армии он поставил более 20 спектаклей, среди которых — «Дама с камелиями», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут».
Бурдонский — старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина от Галины Бурдонской.