Москва, 24 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроект о реновации жилья в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы готовим и будем вносит специальный федеральный закон о реновации в РФ», — заявил Миронов.

По его словам, это будет «базовый закон, на основании которого любой регион с учетом своих особенностей создать свой закон».

Основной акцент в законопроекте предполагается сделать на защите прав граждан, чье жилье подпадает под программу реновации.

Законопроект о реновации жилья в Москве готовится ко второму чтению Госдумы.