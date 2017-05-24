Симферополь, 24 мая, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Украина готовит заявление к Международной организации гражданской авиации (IKAO), в котором обвинит Россию в нарушении международной конвенции о гражданской авиации. Об этом в своем Facebook написал вице-премьер Украины Владимир Кистион, комментируя встречу с президентом Совета IKAO Бернардом Алиу.

Иван Шилов ИА REGNUM Про Крым

«Украина готовит заявление к Совету IKAO о нарушении РФ конвенции о международной гражданской авиации и руководящих документов. На сегодняшней встрече призвал руководство IKAO к действенным мерам для прекращения нарушений стандартов и рекомендованной практики IKAO со стороны РФ, отмены публикации аэронавигационной информации по международному воздушному пространству Симферопольского района», — заявил Кистион.

Отметим, что Украина предпринимала попытки наложить санкции на российские компании за полёты над полуостровом и ранее — так, Государственная авиационная служба Украины в 2016 году вынесла более 5 тыс. постановлений и начислила российским авиаперевозчикам порядка 1,8 млрд рублей штрафов.

В том числе штрафы были наложены на «Аэрофлот» после того, как перевозчик запустил рейсы по маршруту Сочи — Симферополь. Тем не менее, представители Госавиаслужбы признались, что ни одна из российских компаний не восприняла штрафы всерьез и ни разу не заплатила требуемую от нее сумму.

Между тем в апреле 2017 года так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, заявила о намерении взыскать с одной из российских авиакомпаний 350 тыс. евро за предоставляемые услуги «в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации».