Красноярск, 24 мая, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

Vladimir Petko Сибирский шелкопряд

Борьба с вредителем

В Енисейском районе Красноярского края началась авиационная обработка лесных участков, пораженных сибирским шелкопрядом. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 мая, в региональном министерстве лесного хозяйства.

Уточняется, что количество воздушных судов, которые будут задействованы в мероприятиях по уничтожению вредителя, увеличили до 24 единиц. Все самолеты Ан-2 оснащены специальной аппаратурой для ультра-малообъемного опрыскивания. По оценкам специалистов краевого Минлесхоза, это позволит провести лесозащитные мероприятия «наиболее качественно и с минимальным воздействием на окружающую природную среду».

По данным проведенного обследования, популяция сибирского шелкопряда в крае благополучно перезимовала, гибель гусениц в подстилке оказалась незначительной. При визуальном осмотре насаждений хорошо заметны свежие повреждения хвои.

«Для эффективного проведения авиационной обработки пораженных вредителем лесных участков необходимы благоприятные метеоусловия — температура 16−18 градусов, отсутствие ветра и осадков. Специалисты и техника находятся в полной боевой готовности», — прокомментировал министр лесного хозяйства края Владимир Векшин.

В министерстве уточнили, что в первую очередь будут обработаны территории вокруг населенных пунктов Лосиноборское, Новоназимово, Колмогорово, Назимово, Сергеево, Усть-Пит, Шишмарево, Луговатка, Замшева, Савино, Сушняки, Якша, Остяцкая, Новый городок, Фомка, Опарино, Ярцево, а также особо ценные леса. Обработку будут проводить баковой смесью биологического и химического препаратов.

Добавим, в связи с авиаобработкой очага массовой вспышки сибирского шелкопряда в Енисейском районе запрещены посещение лесов и сбор дикоросов.

В связи с распространением сибирского шелкопряда в Енисейском районе введен режим ЧС.

Напомним, общий объем финансирования мероприятий по борьбе с вредителем в Красноярском крае составляет почти 850 млн рублей, в том числе 300 млн — из краевого бюджета.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, проблема распространения опасного вредителя — сибирского шелкопряда — существует не только в Красноярском крае, но и в ряде других регионов Сибири.

В частности, режим ЧС в связи с работами по ликвидации очагов сибирского шелкопряда в апреле 2017 года ввели в Черемховском и Заларинском районах Иркутской области.

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Миллионы на Универсиаду

В Красноярском крае продолжается подготовка к Универсиаде-2019.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на официальном интернет-портале правовой информации 23 мая опубликовано распоряжение № 965-р за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Согласно документу, Минспорту РФ в 2017 году выделят из резервного фонда правительства страны бюджетные ассигнования в размере 827 758,4 тыс. рублей «в целях предоставления остатков субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края». Деньги предназначены на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта РФ, не включенные в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Уточняется, что выделение субсидии «позволит в установленные сроки создать инфраструктуру», необходимую для проведения зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо разобраться в причинах отставания в возведении объектов Универсиады-2019. Он подчеркнул, что отставания быть не должно, и что результат вложения средств, составляющих более 40 млрд рублей, должен быть виден всем.

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В мае в ходе селекторного совещания по подготовке к Универсиаде губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сказал, что порядка 10 объектов из 34 планируется сдать раньше срока.

Алкоголь-убийца

Приговор в отношении мужчины, поставившего в Красноярск контрафактный алкоголь, от употребления которого пострадали 33 человека, вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Приговором Советского районного суда Красноярска от 10 марта 2017 года злоумышленник (житель Московской области) был осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом было установлено, что со 2 по 5 ноября 2015 года житель Московской области получил от красноярца заказ на поставку алкогольной продукции с наименованием «Джек Дэниэлс Теннесси виски». После этого он приобрел в торговом павильоне более 2 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости, около 70 из них содержали спиртосодержащую продукцию, изготовленную на основе метилового спирта. В каждой бутылке (стоимостью не менее 100 рублей за штуку) содержался 1 литр алкоголя. Общая сумма покупки — 216 тысяч рублей.

Злоумышленник осознавал, что алкоголь, который он приобрел, является поддельным и опасным для здоровья, однако он все равно отправил его в Красноярск железнодорожным транспортом. За реализованную спиртосодержащую жидкость житель Московской области получил не менее 280,8 тыс. рублей.

Опасный алкоголь в дальнейшем был реализован в Красноярске. В результате употребления спиртосодержащей жидкости с метиловым спиртом погибли 8 человек. Еще 25 человек пострадали.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании житель Подмосковья вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 18 мая 2017 года апелляционной инстанцией Красноярского краевого суда приговор по данному делу признан законным. Квалификация действий осужденного и назначенное ему наказание, не смотря на жалобу стороны защиты о его суровости, признали справедливым.

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«Угрозы населенным пунктам нет»

В Красноярском крае, по оперативной информации Лесопожарного центра, утром 24 мая зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 350 га — в Богучанском, Пировском, Казачинском, Большемуртинском, Тасеевском, Дзержинском и Абанском районах.

Как сообщили ИА REGNUM краевом Минлесхозе, большая часть возгораний действует в наземной зоне, угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействованы более 170 человек и 30 единиц техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 13 лесных пожаров на площади 184 га. Очаги возгораний были зафиксированы в Большемуртинском, Дзержинском, Абанском, Новоселовском, Емельяновском, Сухобузимском, Идринском, Каратузском, Ермаковском и Курагинском районах. В тушении принимали участие более 180 человек, было задействовано 34 единицы техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 5 воздушных судов. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли по вине местного населения и из-за перехода огня с земель иных категорий.

В Минлесхозе заверили, что ситуация с лесными пожарами в регионе «находится под контролем».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 20 апреля в Красноярском крае введен особый противопожарный режим. Запрещено сжигать сухую траву и разводить костры.

23 мая в регионе действовало девять лесных пожаров — в Дзержинском, Абанском, Емельяновском, Сухобузимском, Идринском и Ермаковском районах на площади 153 га.