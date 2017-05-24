Киев, 24 мая, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Соответствующие данные обнародовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Провал

Согласно обнародованным данным, по отношению к аналогичному периоду 2016 года промышленное производство в январе — апреле 2017 года упало на 2%. В лидерах по падению — добывающая промышленность и разработка карьеров (упало на 8,1%), производство и поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (упало на на 4,1%). Спад в промышленности продолжается уже третий месяц.

Эксперты связывают такие результаты с блокированием Донбасса. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что блокада остановит металлургические предприятия страны. Тогда же глава правительства отметил, что в металлургическом комплексе сегодня работает 300 тыс. человек, а экспорт продукции отрасли приносит 20% всей валютной выручки государства.

Напомним, что промпроизводство падало четыре года подряд: в 2012 году — на 0,7%, в 2013 году — на 4,3%, в 2014 году — на 10,1%, в 2015 году — на 13%, и лишь в 2016 году был зафиксирован рост на 2,4%.