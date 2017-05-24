Москва, 24 мая, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в Российской Федерации специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов. Об этом, как передает RT, говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Целесообразно введение в России специального налогового режима, направленного на привлечение и удержание в России состоятельных физических лиц, потенциальных инвесторов», — отмечается в документе.

Автор инициативы считает, что благодаря этой мере у богатых граждан и частных инвесторов появится желание сохранять налоговое резидентство в России. Кроме того, подтолкнет их к раскрытию своих офшорных доходов.

По мнению бизнес-омбудсмена, вмененный доход от зарубежных источников может быть установлен в твердой сумме, которая будет регулярно индексироваться или рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние 3 — 5 лет.