Москва, 24 мая, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Отношения России и Франции могут улучшиться после избрания президентом Эммануэля Макрона, считают 25% участников соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В основном, респонденты не считают, что что-то может измениться, так ответили 42% опрошенных. 9% респондентов считают, что двусторонние отношения ухудшатся.

Ранее симпатии граждан России были на стороне лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. По итогам первого тура поддержку ей выразили 61% опрошенных ВЦИОМ, Макрона поддержали 8% респондентов.

Говоря о существующих отношениях России и Франции, 30% граждан РФ назвали их нормальными и спокойными, 29% — прохладными, и еще 6% — напряженными. О враждебности в отношениях между двумя странами заявили 2%.

Еще 13% оценили нынешние контакты РФ и Франции как дружественные, 8% — как добрососедские.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12−13 мая 2017 года среди 1,2 тыс. респондентов, они опрошены методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая, по его итогам победу одержал лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.