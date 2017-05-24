Южно-Сахалинск, 24 мая, 2017, 09:35 — ИА Регнум. При большом туристическом потенциале Сахалинская область, по данным Ассоциации туроператоров России, остается малоизвестной российским туристам. Между тем, по мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, у региона есть все возможности для привлечения туристов — россияне могли бы ездить в островной регион, чтобы любоваться красными кленами, сакурой, Охотским морем и его краснокнижными обитателями. Но, к сожалению, россияне мало наслышаны об этом регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Остров Кунашир, горячие источники

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«Сахалинская область продолжает оставаться экзотическим направлением для россиян. Среди 15 тысяч курортов России она упоминается всего 1−2 раза», — отметила в ходе пресс-конференции в Москве Майя Ломидзе, отвечая на вопрос ИА Сахалинмедиа.

Чаще всего поездки на Сахалин — деловой туризм, когда со служебными командировками сочетают осмотр достопримечательностей. при этом Сахалин и Курилы популярны у японских и южно-корейских туристов.

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Между тем, по данным Ассоциации, российские туристы все больше предпочитают отдых на родине. Еще в 2013 году в одном только Краснодарском крае отдохнули 8 млн человек, тогда как в Турции — только 4 млн. В 2014 году выездной турпоток составил порядка 18 млн человек, но внутренний был вполне сопоставим с ним, а в 2016 году внутренний туризм попросту бил все рекорды.

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Как сообщало ИА REGNUM, развитию туризма на Сахалине, наделенном уникальной природой и мягким климатом, препятствует проблема транспортной доступности — в островной регион проблематично добраться в любое время года. Летом из-за нехватки паромов на линии Ванино-Холмск на морском вокзале материкового порта Ванино скапливаются сотни пассажиров. В настоящее время правительство области при поддержке федеральных властей заказало строительство новых паромов, а на паромной переправе Ванино-Холмск впервые за 40 лет существования началась реконструкция.

Еще одним «камнем преткновения» является труднодоступность Курильских островов — пассажирских судов не хватает, билеты для туристов стоят недешево. Этот вопрос также решается: для отдаленных островов на Хабаровском судостроительном заводе заказано строительство двух грузопассажирских судов. В числе туристических «минусов» — дороговизна продуктов питания, небольшие площади местных отелей, что не позволяет создать на их базе современную инфраструктуру.