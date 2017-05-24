Оренбург, 24 мая, 2017, 08:48 — ИА Регнум. В Оренбурге местные банки активно обсуждают тему возможного снижения ставки по ипотеке почти вдвое. Финансовые эксперты считают, что инициатива, не подкрепленная фондированием, госпрограммой — нереальна к исполнению. «Мы привлекаем ресурсы в среднем под 8%, как можем сделать ставку ниже? Снижение ставки для нас экономически нецелесообразно», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в одном из банков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Финансисты отмечают также, что и федеральные банки с трудом потянут такое кредитование. Хотя им будет немного легче, чем региональным банкам, поскольку стоимость их ресурсов дешевле. Реальной ставкой на данный момент местные эксперты называют 10%.

Снижение ставки возможно при господдержке. Под нее нужны дополнительные источники. Не исключено, что после утверждения каких-нибудь новых налогов ипотека и подешевеет. Без фондирования банки либо обанкротятся (но это маловероятно), либо откажутся от ипотечного кредитования.

Вместе с тем работники банковской сферы отмечают, что спрос на ипотеку в Оренбурге растет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года, несмотря на завершение программы субсидирования процентных ставок по кредитам на приобретение жилья в новостройках, рынок ипотечного кредитования показал рост на 7% к соответствующему периоду 2016 года. За этот месяц было выдано 1,2 тыс. кредитов на покупку жилья на сумму 1,7 млрд рублей. Средняя ставка выдачи ипотечных кредитов в марте составила 11,8%

Напомним, председатель правительства России РФ Дмитрий Медведев считает, что макроэкономические условия России позволяют двигаться по пути снижения ставки по ипотеке до 6−7%. По словам Медведева, снижение ставки по ипотеке — это «вопрос банковский» и в правительстве рассчитывают на то, что ставка будет снижаться соразмерно снижению ключевой ставки Банком России.