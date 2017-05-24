Москва, 24 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. В России за неделю (10−17 мая) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 862 тыс. 328 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 031 тыс. 692 человека, сообщили в Минтруда РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 62 регионах.

В 21 регионе отмечен рост численности безработных граждан.

В Карачаево-Черкесской Республике и Тульской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 17 мая количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в России численность безработных граждан снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти до середины марта. С 15 марта (923 тыс. 615 человек) и по настоящее время количество безработных граждан убывает. За два месяца работу нашли 61 тыс. 287 безработных.

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