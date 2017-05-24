Рим, 24 мая, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Около тысячи беженцев были спасены 23 мая в Средиземном море, пишет Der Merkur.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Об этом сообщила сотрудники итальянской береговой охраны.

«Беженцам в переполненных лодках грозила опасность утонуть в море, — отмечает один из сотрудников охраны. — В восемь заходов мы спасли около тысячи человек».

В операции спасения участвовали неправительственные организации «Save the Children», «SOS Mediterranee» и «Jugend Rettet».

«Около 150 человек, вероятно, утонули, 156 — пропали без вести», — сообщил представитель Международного агентства по делам миграции (МОМ) в Италии Флавио Ди Джакомо.

В 2017 году через Средиземное море с берегов Ливии в Италию прибыло уже более 50 тыс. беженцев, сообщает МОМ.

Все они — выходцы из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки.