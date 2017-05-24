Грозный, 24 мая, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает вести активную жизнь в соцсетях — он завел свой канал в популярном мессенджере Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В новом аккаунте Кадыров планирует делиться там «своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде».

«Соцсети активно развиваются, появляются новые формы общения. И мне интересно осваивать новое», — написал Кадыров в Instagram.

Он назвал этот канал ещё одним шагом «навстречу подписчикам».

У главы республики уже есть популярные среди подписчиков аккаунты в Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и LiveJournal.