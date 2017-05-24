Москва, 24 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Число людей, поклонившихся мощам святителя Николая Чудотворца в Москве, достигло 45 тысяч, передает 24 мая НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мощи Николая Чудотворца. Храм Христа Спасителя. Москва. 2017

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество прихожан фиксируется во время прохождения через установленную у входа в церковь рамку металлоискателя. В течение предыдущего дня (22 мая) количество посетивших храм Христа Спасителя составило порядка 25 тысяч человек.

Читайте также: Мощам святителя Николая Чудотворца поклонились 25 тысяч человек

Напомним, ковчег с мощами Николая Чудотворца был доставлен в Москву из города Бари (Италия). Мощи прибыли спецрейсом на самолете 21 мая.

В храме Христа Спасителя прошло богослужение, и 22 мая в 14:00 мск доступ к мощам был открыт для посетителей, в 21:30 мск церковь закрыли, а затем вновь открыли утром 23 мая.

В Москве доступ к мощам Николая Чудотворца открыт до 12 июля, затем святыня отправится в Санкт-Петербурге, где пробудет до 28 июля.

Отметим, что мощи Николая Чудотворца не покидали Бари на протяжении более чем 900 лет. Принесение мощей в Россию стало возможным благодаря договоренностям между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой римским Франциском на встрече в Гаване (февраль 2016 года).