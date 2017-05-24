Мощам Николая Чудотворца поклонились 45 тысяч прихожан
Москва, 24 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Число людей, поклонившихся мощам святителя Николая Чудотворца в Москве, достигло 45 тысяч, передает 24 мая НТВ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество прихожан фиксируется во время прохождения через установленную у входа в церковь рамку металлоискателя. В течение предыдущего дня (22 мая) количество посетивших храм Христа Спасителя составило порядка 25 тысяч человек.
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Напомним, ковчег с мощами Николая Чудотворца был доставлен в Москву из города Бари (Италия). Мощи прибыли спецрейсом на самолете 21 мая.
В храме Христа Спасителя прошло богослужение, и 22 мая в 14:00 мск доступ к мощам был открыт для посетителей, в 21:30 мск церковь закрыли, а затем вновь открыли утром 23 мая.
В Москве доступ к мощам Николая Чудотворца открыт до 12 июля, затем святыня отправится в Санкт-Петербурге, где пробудет до 28 июля.
Отметим, что мощи Николая Чудотворца не покидали Бари на протяжении более чем 900 лет. Принесение мощей в Россию стало возможным благодаря договоренностям между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой римским Франциском на встрече в Гаване (февраль 2016 года).