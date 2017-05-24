Ярославль, 24 мая, 2017, 08:26 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» и корпорация «Ростех», а также входящее в корпорацию АО «ОДК-Газовые турбины» 23 мая в Рыбинске подписали соглашения о намерениях по освоению производства газотурбинных установок и газотурбинных двигателей, предназначенных для выработки энергии. Это оборудование может быть использовано при освоении месторождений Арктики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Алексей Миллер на совещании в Рыбинске

На базе «НПО «Сатурн» состоялось заседание Совета военно-промышленного комплекса при Правительстве России, в котором приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, представители госкорпораций «Роскосмос», «Росатом», «Ростех».

По словам Алексея Миллера, Газпром активно занимается импортозамещением. 100% труб покупается у российских производителей.

«Если по трубам мы себя защитили, 100 процентов продукции покупаем у отечественного производителя, то по газовому оборудованию ситуация другая. Мы продолжаем взаимодействовать с зарубежными партнерами. А будущее газовой отрасли страны — Арктика. Это значит, что мы заинтересованы в разворачивании производства, связанного с обеспечением условий работы на Крайнем Севере и на шельфе», — сказал Алексей Миллер.

«Российское двигателестроение может работать по программе импортозамещения, а фактически по программе ответов на введенные против нас незаконные санкции. Мы должны выстроить нормальный производственный механизм взаимодействия самых разных отраслей промышленности нашей страны. Ранее президент Владимир Путин ставил задачи по использованию предприятий ВПК для выпуска продукции гражданского назначения, причем востребованной как внутренним, так и внешним рынком. На сегодняшнем совещании мы планируем рассмотреть вопросы расширения ассортиментов, переориентации рынков сбыта в интересах «Газпрома». Работа предприятий оборонной сферы и отечественными газовиками организована в целом неплохо, есть положительные примеры такого сотрудничества», — сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В Рыбинске были подписаны соглашение о намерениях между ПАО «Газпром» и АО «ОДК-Газовые турбины» по освоению производства ГТУ-25У и соглашение о намерениях между ПАО «Газпром», ООО «Газпром инвестпроект» и Государственной корпорацией «Ростех» по созданию производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей АЛ-31СТ на базе АО «Уфа-Авиагаз».

В программу сотрудничества НПО «Сатурн» с ПАО «Газпром» может войти линейка газотурбинных двигателей. В частности, компании предлагается рассмотреть возможности применения двигателя ГТД-110М на объектах для производства электроэнергии. Он был разработан на базе газовой турбины ГТД-110 в рамках инвестиционного соглашения между рыбинским предприятием и ПАО «Интер РАО», «РОСНАНО», АО «ОДК». Также речь может идти о судовом газотурбоэлектрогенераторе мощностью 8 МВт. СГТГ-8 по сравнению с аналогичными дизельными устройствами имеет меньшую массу и объем. Генератор может применяться для энергообеспечения судов, платформ для разведки, добычи, переработки, хранения и транспортировки углеводородов, береговой инфраструктуры шельфовых месторождений, приморских промышленных объектов.