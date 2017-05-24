Манила, 24 мая, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что он будет жестко расправляться с террористами, сообщает 24 мая Reuters.

Kremlin.ru Родриго Роа Дутерте

Президент также добавил, что военное положение на острове Минданао будет оставаться в силе, если это потребуется, до конца года.

«Для моих соотечественников, которые уже знают, что такое военное положение, оно не будет отличаться от того, что делал в этот период президент Маркос. Я буду действовать жестко», — подчеркнул Дутерте.

«Если для этого нужен целый год, то мы готовы к этому. Если для этого нужен месяц, то я буду счастлив. Мои соотечественники не слишком этого боятся. Я возвращаюсь домой. Я разберусь с этой проблемой, как только вернусь», — добавил президент.

Напомним, в городе Марави 23 мая начались боевые действия, в результате нападения боевиков, захвативших несколько зданий, погибли двое солдат и полицейский, 12 человек получили ранения.

Президент Филиппин Родриго Дутерте вынужден был прервать свой четырехдневный визит в Россию из-за усилившегося кровопролития в провинции Минданао, где боевики, присягнувшие «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начали активные боевые действия. На острове введен режим чрезвычайного положения.