Екатеринбург, 24 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Заявление депутата городской думы Константина Киселёва о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области является технологической схемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог Алексей Швайгерт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он обратил внимание на интервью Константина Киселева одному из местных изданий, в котором депутат изложил свою позицию по ряду острых региональных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Свердловской области.

«Упоминая недавние выборы в Иране, он говорит про «разыгрывание технологических схем». Собственно, заявление Киселева о выдвижении — это, безусловно, технологическая схема. С позиции потенциального кандидата в губернаторы Свердловской области можно эффективно привлекать внимание федеральных СМИ и администрации президента. Например, поделиться подробностями прохождения муниципального фильтра. Или порассуждать на тему конкурентности, открытости и легитимности предстоящей губернаторской кампании. Я бы не стал сейчас говорить о целях и задачах, которые Киселев может решать в ходе выборов, как и не стал бы говорить о конечных выгодоприобретателях его нынешнего заявления о вхождении в кампанию. В конце концов, Константин Викторович более чем самодостаточная фигура и способен действовать в тех интересах, которые считает приоритетными на текущий момент», — считает Алексей Швайгерт.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Одним из кандидатов является исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев. В свою очередь глава Екатеринбурга Евгений Ройзман ещё в конце 2015 года заявлял, что выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора, только если на выборы пойдёт Евгений Куйвашев.

«Если его выдвигают, дают ему возможность выбираться, я тоже пойду на выборы для того, чтобы его не пропустить», — заявил тогда Евгений Ройзман.

В итоге глава Екатеринбурга также намерен участвовать в качестве кандидата, и будет выдвигаться от партии «Яблоко». Но, как полагают наблюдатели, выдвижение Киселёва подпортит шансы Ройзмана стать участником выборов и превратит кампанию в имитацию конкурентной борьбы.

Напомним, заявление об участии в выборах губернатора Киселёв сделал вчера, 23 мая. По его словам, он получил соответствующее предложение. Имён тех, кто предложил ему принять участие в кампании, и партию, от которой будет выдвигаться, он не назвал. В связи с этой секретностью некоторые наблюдатели предположили, что Киселёва выдвигают, чтобы не дать пройти Ройзману.

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Напомним, Киселёв и Ройзман избирались в 2013 году от одной партии — «Гражданской платформы» и долгое время считались соратниками. Однако затем их пути разошлись.

Добавим, в качестве потенциального кандидата от оппозиции рассматривается ещё один политик — депутат Госдумы и глава свердловского отделения «Справедливой России» Александр Бурков. Он может стать единым кандидатом от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Впрочем, окончательного решения пока не принято.