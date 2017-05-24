Светлана Шаповалова Алтайские аграрии

Светлана Шаповалова Алтайские аграрии

Барнаул, 24 мая, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Чиновник также высказал уверенность, что, поскольку сейчас темп посевной составляет 300 и более тысяч гектаров в сутки, отставание от средних многолетних темпов (оно вызвано погодными условиями) будет перекрыто в ближайшую неделю.

Напомним, в этом году посевы всех сельхозкультур в Алтайском крае займут 5,4 млн гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры сейчас занимают 1 млн 465 тыс. гектаров (41%). Сев фуражных культур (овес, ячмень) практически завершен, также посеян горох. Главная зерновая культура — пшеница — посеяна на 656 тыс. гектаров. Интенсивно идет посев технических культур — завершен сев сахарной свеклы. В этом году она размещена почти на 23 тысячах гектаров (уровень прошлого года). Подсолнечник посеяли на 523 тысячах гектаров (91%).

Светлана Шаповалова Агробизнес на Алтае

Подготовиться к полевым работам в регионе позволяет государственная поддержка: на сегодняшний день хозяйства из федерального и краевого бюджетов уже получили 2 млрд 120 млн. рублей. Для проведения всего комплекса весенних полевых работ хозяйства имеют все ресурсы: ГСМ, удобрения, семена, технику.

О том, что посевная будет завершена в оптимальные сроки, заявил на днях и губернатор Алтайского края Александр Карлин.

«Особенность последних трех лет — работа в режиме импортозамещения. И это не просто замещение импорта российскими и алтайскими по происхождению машинами и механизмами. Это замена импортной техники вполне конкурентными по характеристикам машинами и комплексами. «Кировцы» и посевные комплексы алтайской сборки имеют очевидные преимущества перед импортными аналогами по соотношению цены и качества. К такому результату мы последовательно шли несколько лет», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что сегодня алтайские посевные комплексы работают во многих регионах России — от Красноярского края до Саратовской области.

«Думаю, что Восточная Сибирь и Поволжье — это лишь стартовые позиции для наших посевных комплексов, ведь почвообрабатывающей техникой мы сегодня обеспечиваем пять десятков регионов страны. Судьба наших посевных комплексов будет такой же», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года алтайские аграрии купили 525 единиц отечественной техники, что позволило сэкономить 534 миллиона рублей. Причем, значительная часть купленных сельхозмашин (почти 40%) — алтайские.