Южно-Сахалинск, 24 мая, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Жители Южно-Сахалинска вышли на «детский» пикет к зданию областной думы, требуя возобновить социальные выплаты детям, беременным и молодым мамам, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)R4BIA.com Мать. Нежность

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«У меня просто колоссальное количество обращений от жителей области, Сахалина, Курил, особенно от мамочек с маленькими детьми, от беременных женщин. Люди возмущены принятием областного закона, отменившего выплаты детям, беременным женщина, выплаты на первого ребенка! Поэтому мы вышли на пикет. Изначально заявили 5 человек, но пришли на пикет 17 мам. Полиция пробовала возмутиться, но мы им сказали — хорошо, разгоняйте мам и беременных. Никого с площади не выгнали. Нас было 17, но все проезжавшие мимо машины сигналили нам в знак поддержки, прохожие поддерживали. Мы обнародовали фамилии всех депутатов, проголосовавших за этот закон. Мы проанализировали деятельность «ЕР"-большинства в думе за 5 лет. За этот период в бюджет поступило 643 млрд рублей. При этом — школа для инвалидов не построена, детская хирургия не построена, мест в школах не хватает, с яслями проблема. Мы на каждом углу кричим о заботе, о детях и повышении рождаемости. Больше всего возмущает политическое лицемерие некоторых единороссов. Так, депутат облдумы от «ЕР» Наталья Коршунова, голосовавшая активнее других за отмену выплат детям и беременным, видя, какой шквал протестов вызвал этот закон, вдруг публично заявила, что будет просить губернатора об отмене закона! Мы, коммунисты Сахалина, последовательно отстаиваем интересы наших избирателей, без вот таких политических метаний. Мы изначально заявляли, что новый закон ударит по бюджету большинства молодых семей региона и будем добиваться его отмены!», — заявила депутат облдумы Сахалина от КПРФ Галина Подойникова.

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Участники пикета заявили, что считают недопустимым с рождения делить детей на бедных и богатых, недопустимо, чтобы в богатейшем регионе семьи с маленькими детьми испытывали трудности с приобретением нормальных продуктов питания и товаров первой необходимости, игрушек, медикаментов.

«У нас всевозможные корпорации развития держат на депозитах миллиарды. Хорошо на этом зарабатывать. А 200 млн мы на беременных и детях экономим? Мы будем добиваться отмены этого драконовского закона», — подчеркнула Галина Подойникова.

Участники пикета держали в руках плакаты с надписями: «Хочу рожать, а не думу содержать!», цитаты президента России Владимира Путина об улучшении рождаемости и плакаты с надписями «А депутаты ЕР отняли у детей льготы!».

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Как сообщало ИА REGNUM, новый закон, отменяющий социальные выплаты молодым матерям, беременным и детям Сахалина, вызвал бурные протесты в обществе. Выплаты позволяли стремительно беднеющим сахалинцам полноценно питаться и кормить детей. С момента принятия закона на Сахалине не утихают митинги, люди требуют, чтобы областные депутаты-единороссы закон отменили. Социальное положение сахалинцев и курильчан между тем ухудшилось настолько, что правительство вынуждено принимать экстренные меры: если в 2016 году малоимущие семьи с детьми могли, при поддержке областного бюджета покупать дешевые продукты питания, то в 2017 региональные власти вынуждены обеспечивать 17 000 семей бесплатной едой, правда, всего один раз (!) в три месяца (!).

47% всех денежных доходов жителей Сахалина сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут за чертой бедности. 1,4% имеют доход менее 7 тыс рублей. Доходы сахалинских бедняков меньше доходов богачей в 16 раз. По данным Сахалинстата, количество бедняков в регионе в 2017 году по сравнению с 2016 уменьшилось на 2,1 тыс. Однако, эксперты считают, что бедняки не разбогатели, а попросту уехали в другие регионы в поисках лучшей доли.